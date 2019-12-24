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Лукашенко: РФ ежегодно начинает прессовать Беларусь, закручивая гайки

Лукашенко: РФ ежегодно начинает прессовать Беларусь, закручивая гайки

Киев  •  УНН

 • 12160 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Москва ежегодно “закручивает гайки” в отношении Минска, пишет УНН со ссылкой на “Эхо Москвы”.

По его словам, дефицит в товарообороте РФ и Беларуси достиг 9 млрд долларов. “То есть мы у вас (РФ) покупаем на 9 млрд долларов больше, чем продаем. Это (дефицит в товарообороте) — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос — что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, „завинчивая гайки“ и повышая цены?”, — сказал Лукашенко в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.

Как утверждал Лукашенко, “с какого-то момента нашего союзного строительства... все пошло вниз”. “Когда вокруг (президента России) Владимира Владимировича (Путина) образовались прагматики, рыночники, они считали, что проживем без всех, в Беларусь нам не надо, будем по-тихоньку ее там прессовать — экономика там хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее”, — считает он.

Напоминаем, Лукашенко также добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если и попытается нарушить суверенитет Беларуси.

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