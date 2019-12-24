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Лукашенко: РФ щороку починає пресувати Білорусь, закручуючи гайки

Лукашенко: РФ щороку починає пресувати Білорусь, закручуючи гайки

Київ • УНН

 • 12160 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Москва щороку “закручує гайки” щодо Мінська, пише УНН з посиланням на “Ехо Москви”.

За його словами, дефіцит в товарообігу РФ і Білорусії досяг 9 млрд доларів. “Тобто ми у вас (РФ) купуємо на 9 млрд доларів більше, ніж продаємо. Це (дефіцит в товарообігу) — причина американо-китайського конфлікту. З економічної точки зору це абсолютно ідентична річ. Так от питання — що ми від цього отримали? Що отримали, що ви кожен раз, щороку починаєте нас пресувати, „закручуючи гайки“ і підвищуючи ціни?”, — сказав Лукашенко в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви”.

Як стверджував Лукашенко, “з якогось моменту нашого союзного будівництва... все пішло вниз”. “Коли навколо (президента Росії) Володимира Володимировича (Путіна) утворилися прагматики, риночники, вони вважали, що проживемо без всіх, в Білорусь нам не треба, будемо по-тихеньку її там пресувати — економіка там хороша, давайте ціни на енергоносії підвищувати і так далі”, — вважає він.

Нагадуємо, Лукашенко також додав, що світова спільнота відреагує відповідним чином на дії Росії, якщо та спробує порушити суверенітет Білорусі.

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