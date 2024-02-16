Лукашенко пугает сторонников: оппозиция якобы предлагает Польше переделить территории Беларуси и россии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что оппозиционные белорусские политики во время переговоров обсуждают передачу Польше части Беларуси, а вместо них якобы предлагают передать Беларуси российские западные земли. Об этом он сказал на очередном политическом собрании в Минске, передает УНН.

Детали

По версии Лукашенко, белорусская оппозиция обсуждает изменение территориального устройства Беларуси и россии. С трибуны он рассказал участникам общего собрания кооперативного союза о мнимых планах оппозиции о передаче западных регионов Беларуси Польше. Вспомнил при этом, что когда-то часть территории Беларуси действительно входила в польское государство. Взамен, по его словам, Беларуси должны отойти российские западные регионы - в случае поражения рф в войне с Украиной.

Он уже не впервые говорит, что Польша желает захватить часть Беларуси. Хотя официальные польские власти ни разу об этом не заявляли.

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