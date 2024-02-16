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лукашенко лякає прихильників: опозиція нібито пропонує Польщі переділити території Білорусі та росії

лукашенко лякає прихильників: опозиція нібито пропонує Польщі переділити території Білорусі та росії

Київ • УНН

 • 22940 перегляди

лукашенко звинувачує білоруську опозицію у намірах віддати Польщі західні регіони, а натомість розширити Білорусь за рахунок російської території, якщо росія програє війну з Україною.

Білоруський президент олександр лукашенко заявив, що опозиційні білоруські політики під час перемовин обговорюють передачу Польщі частини Білорусі, а замість них нібито пропонують передати Білорусі російські західні землі. Про це він сказав на чергових політичних зборах у Мінську, передає УНН.

Деталі

За версією лукашенка, білоруська опозиція обговорює зміну територіального устрою Білорусі та росії. З трибуни він розповів учасникам загальних зборів кооперативного союзу про уявні плани опозиції про передачу західних регіонів Білорусі Польщі. Згадав при цьому, що колись частина території Білорусі дійсно входила до польської держави. Навзаєм, за його словами, Білорусі мають відійти російські західні регіони – у випадку поразки рф у війні з Україною.

Він вже не вперше говорить, що Польща бажає захопити частину Білорусі. Хоча офіційна польська влада жодного разу про це не заявляла.

лукашенко законодавчо дозволив своїм військовим застосовувати вогнепальну зброю проти громадян06.02.24, 00:45 • 112790 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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