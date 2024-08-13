лукашенко отправил в рф подразделения ракетных войск и артиллерии: что известно

беларусь отправила подразделения ракетных войск и артиллерии своих вооруженных сил в россию для "отработки вопросов боевого применения". Об этом сообщили в минобороны беларусь, передает УНН.

Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии вооруженных сил республики беларусь отбывают на полигон российской федерации для отработки вопросов боевого применения - говорится в сообщении.

Как отмечается, якобы будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, находящихся на вооружении вооруженных сил беларуси.

Напомним

лукашенко выступил с утверждением, что 9 августа ПВО сбила несколько целей, предположительно дронов, над территорией беларуси. По его словам, они прилетели из Украины, но доказательств не предоставил.

Министр обороны рб Виктор Хренин после этого заявил, что в беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО.

В Государственной пограничной службе не исключают, что беларусь, скорее всего, будет вынуждена осуществлять перемещение техники, личного состава для того, чтобы создать картинку, что это происходит. Скорее всего, если это будет происходить или происходит, то проходит вглубь территории беларуси.