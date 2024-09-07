С временно оккупированной территории Херсонской области удалось успешно вернуть еще двух гражданок. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам Омбудсмена Дмитрия Лубинца, на этот раз в помощи нуждались две пожилые женщины, которые не могли самостоятельно выехать из-за сложной ситуации с безопасностью. После обращения родных в Офис Омбудсмена была организована срочная эвакуация и перевозка женщин на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас они уже в безопасности и воссоединились со своими семьями в Киеве и Ковеле, где им будет оказана необходимая поддержка и уход - проинформировал Дмитрий Лубинец.

Офис Омбудсмана продолжает активную работу по оказанию помощи гражданам, находящимся на временно оккупированных территориях, обеспечивая их безопасное возвращение домой.

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