Лубінець: Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території двох літніх жінок
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про успішну евакуацію двох літніх жінок з тимчасово окупованої Херсонської області. Жінки возз'єдналися зі своїми родинами в Києві та Ковелі, де отримають необхідну підтримку.
Із тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося успішно повернути ще двох громадянок. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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За словами Омбудсмана Дмитра Лубінця, цього разу допомоги потребували дві жінки похилого віку, які не могли самостійно виїхати через складну безпекову ситуацію. Після звернення рідних до Офісу Омбудсмана було організовано термінову евакуацію та перевезення жінок на підконтрольну Україні територію.
Зараз вони вже в безпеці та возз'єдналися зі своїми родинами в Києві та Ковелі, де їм буде надана необхідна підтримка та догляд
Офіс Омбудсмана продовжує активну роботу з надання допомоги громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, забезпечуючи їхнє безпечне повернення додому.
України вдалося повернути з окупованих територій ще 14 дітей - Лубінець29.08.24, 20:00 • 22172 перегляди