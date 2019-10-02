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Ломаченко могут наградить уникальным поясом WBC

Киев • УНН

 • 11753 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Украинский чемпион мира в легком весе (WBC, WBO, WBA) Василий Ломаченко может получить особый статус от Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает УНН со ссылкой на слова президента WBC Маурисио Сулеймана опубликованных в "Boxing News".

Ломаченко могут наградить уникальным поясом WBC

Украинца могут наградить титулом "франчайзингового чемпиона" Всемирного боксерского совета.

"Мы будем обсуждать это на конгрессе WBC в октябре. Но, что я точно могу сказать, так это то, что Ломаченко - один из самых великих людей в спорте. У него была отличная карьера в любителях и пока он хорошо ведет карьеру в профессионалах. Он стал чемпионом в трех весовых категориях, дрался и побеждал лучших. Я горжусь тем, что он чемпион WBC", - признался Сулейман.

Примечательно, что титул "франчайзингового чемпиона" организация может наградить элитного боксера, который достиг высоких результатов и находится среди топ-бойцов. Кроме того, в случае победы над "франчайзинговым чемпионом", победитель не получит данное звание.

Напомним, что Ломаченко занимает первую ступень в рейтинге боксеров по данным "The Ring".

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