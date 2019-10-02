Ломаченко можуть нагородити унікальним поясом WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Український чемпіон світу у легкій вазі (WBC, WBO, WBA) Василь Ломаченко може отримати особливий статус від Всесвітньої боксерської ради (WBC), повідомляє УНН з посиланням на слова президента WBC Маурісіо Сулеймана опублікованих в "Boxing News".
Українця можуть нагородити титулом "франчайзингового чемпіона" Всесвітньої боксерської ради.
"Ми будемо обговорювати це на конгресі WBC в жовтні. Але, що я точно можу сказати, так це те, що Ломаченко - один з найбільш великих людей в спорті. У нього була відмінна кар'єра в любителях і поки він добре веде кар'єру в професіоналах. Він став чемпіоном у трьох вагових категоріях, бився і перемагав кращих. Я пишаюся тим, що він чемпіон WBC", - зізнався Сулейман.
Примітно, що титулом "франчайзингового чемпіона" організація може нагородити елітного боксера, який досяг високих результатів і знаходиться серед топ-бійців. Крім того, у випадку перемоги над "франчайзинговим чемпіоном", переможець не отримає дане звання.
Нагадаємо, що Ломаченко посідає перший щабель у рейтингу боксерів за даними "The Ring".