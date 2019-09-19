Ломаченко залишився найкращим боксером світу за версією "The Ring"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Українець Василь Ломаченко продовжив знаходитися на вершині рейтингу найкращих боксерів за версією американського видання "The Ring", повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.
Ломаченко випереджає в генерації американця Теренса Кроуфорда, який знаходиться на другому щаблі і Сауля Альвареса з Мексики – 3. Четвертий рядок належить японцю Наойя Інуе.
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Інший представник України Олександр Усик, який очікує на дебют у суперважкій вазі - займає п'яте місце.
Примітно, що десятку кращих замикає Майкі Гарсія (9) та філіппінець Менні Пак'яо (10).
Варто також відзначити, що українець Артем Далакян посідає 3 місце в окремо взятій найлегшій вазі, Віктор Постол обіймає 5 рядок у другій легкій вазі, а Сергій Дерев'янченко 6-й у середньому дивізіоні.