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Локдаун необходимо вводить не менее чем на три недели и с ограничением работы транспорта - Рубан

Локдаун необходимо вводить не менее чем на три недели и с ограничением работы транспорта - Рубан

Киев  •  УНН

 • 36926 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине необходимо вводить "локдаун" минимум на три недели. В отличие от "карантина выходного дня", ограничения должны касаться работы общественного транспорта. Такое мнение в комментарии УНН высказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Локдаун необходимо вводить, это должно быть решение правительства, и вводить не менее чем на три недели", - отметил собеседник УНН.

По его мнению, во время такого тотального карантина, должно быть закрыто все, кроме объектов критически важной инфраструктуры.

"Если рассматривать, как Киев придерживался карантина выходного дня, то это возможно. Но необходимо также ограничение общественного транспорта и метро ... Я не говорю о прекращении деятельности, но должны внедряться ограничительные меры. Общественный транспорт должен работать исключительно для работников критической инфраструктуры для обеспечения работы упомянутых субъектов, общественного питания, а также служб, обеспечивающих жизнедеятельность города", - пояснил Рубан.

Так, ранее в парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Как сообщал УНН, 30 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с представителями Кабмина прогнозы развития эпидемической ситуации и определится, нужно внедрять полный локдаун и когда.

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