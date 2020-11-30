Локдаун необхідно вводити не менш як на три тижні і з обмеженням роботи транспорту – Рубан

“Локдаун необхідно вводити, це повинно бути рішення уряду, і вводити не менш як на три тижні”, — зазначив співрозмовник УНН.

На його думку, під час такого тотального карантину, повинно бути зачинено все, окрім об’єктів критично важливої інфраструктури.

“Якщо розглядати, як Київ дотримувався карантину вихідного дня, то це можливо. Але необхідне також обмеження громадського транспорту та метро... Я не говорю про припинення діяльності, але повинні впроваджуватись обмежувальні заходи. Громадський транспорт повинен працювати виключно для працівників критичної інфраструктури, для забезпечення роботи згаданих суб’єктів, громадського харчування, а також служб, які забезпечують життєдіяльність міста”, — пояснив Рубан.

Так, раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.



Як повідомляв УНН, 30 листопада Президент України Володимир Зеленський обговорить з представниками Кабміну прогнози розвитку епідемічної ситуації і визначиться, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.