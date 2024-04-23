Литва передала Украине партию бронемашин М577

Литва объявила о передаче партии командно-штабных бронированных машин M577 для Сил обороны Украины. Об этом сообщает Минобороны Литвы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля. Точное количество транспортных средств не сообщается.

В ведомстве рассказали, что в этом году Литва уже передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, генераторы, и даже легкий штурмовик, разобранный на части самолет L-39ZA "Альбатрос".

Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Кроме того, Украина получила от Литвы необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды

Поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и уже составляет миллиард евро. Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму около 610 млн. евро. В течение этого года уже оказана поддержка примерно на 84 миллиона евро - резюмировали в Министерстве обороны Литвы.

Напомним

Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанции и передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.