Лисянский не прогнозирует, что план Кравчука по Донбассу реально воплотить

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Непрогнозируемо, удастся ли к 31 марта 2021 года вывести войска и технику из Донбасса и провести выборы, что предусмотрено "Планом действий по Донбассу" первого президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Об этом сказал представитель Омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский, передает УНН со ссылкой на комментарий, распространенный на YouTube-канале Офиса Омбудсмена Украины.

"Это не прогнозируемо. Потому что, ну вот если сейчас сравнивать ситуацию с Карабахом - они там сколько лет ждали, уже половину территорий отвоевали. Я не знаю, как будет оккупант себя вести. Если оккупант согласится на все шаги, то это, наверное и можно что-то там реализовать. Если оккупант займет такую позицию, как вот КПВВ даже не открывают - то о какой реинтеграции мы будем говорить", - сказал Павел Лисянский, отвечая на вопрос, реально ли, по плану Леонида Кравчука, до 31 марта 2021 года вывести войска, технику из Донбасса и уже провести выборы.

Он отметил, что работает на Донбассе и занимается практическими вещами - каждый день внедряет реинтеграцию.

"Именно потому, что помогаем людям с временно оккупированных территорий, защищая их права, выигрывая суды или что-то другое. И поэтому мы внедряем реинтеграцию немножко по-другому. То, что в Киеве примут, то, что высшее руководство страны примет, скажет: "Вот такая будет система реинтеграции", я, как человек, который работает в государственном секторе, будет выполнять эти задачи и будет работать. Поэтому если мой руководитель Людмила Денисова скажет, что вот такая стратегия, мы вот так работаем и нужно ехать на временно оккупированную территорию, ну, когда там будет уже договоренность для того, чтобы это внедрять - я соберусь и поеду", - добавил Лисянский.

Напомним, 10 ноября на заседании политической подгруппы ТКГ главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". И можно сказать, что украинский "План" взят за основу.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

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