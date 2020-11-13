Лисянський не прогнозує, що план Кравчука щодо Донбасу реально втілити

"Це не прогнозовано. Тому що, ну от якщо зараз порівнювати ситуацію з Карабахом - вони там скільки років чекали, вже половину територій відвоювали. Я ж не знаю, як буде окупант себе вести. Якщо окупант погодиться на всі кроки, то це, напевно, і можна щось там реалізувати. Якщо окупант займе таку позицію, як он КПВВ навіть не відкривають - то про яку реінтеграцію ми будемо казати”, - сказав Павло Лисянський, відповідаючи на запитання, чи реально, згідно з планом Леоніда Кравчука, до 31 березня 2021 року вивести війська, техніку з Донбасу і вже провести вибори.

Він зазначив, що працює на Донбасі і займається практичними речами - кожного дня впроваджує реінтеграцію.

“Саме тому, що допомагаєм людям з тимчасово окупованих територій, захищаючи їх права, виграючи суди чи ще щось інше. І тому ми впроваджуємо реінтеграцію трошки по-іншому. Те, що в Києві приймуть, те, що вище керівництво країни прийме, скаже: “Ось така буде система реінтеграції”, я, як людина, яка працює в державному секторі, буде виконувати ці завдання і буде працювати. Тому якщо мій керівник Людмила Денісова скаже, що ось така стратегія, ми ось так працюємо і потрібно їхати на тимчасово окуповану територію, ну, коли там буде вже домовленість для того, щоб це впроваджувати - я зберуся і поїду”, - додав Лисянський.

Нагадаємо, 10 листопада на засіданні Політичної підгрупи ТКГ головною новиною стало обговорення українського “Плану дій”. І можна сказати, що український "План“ взятий за основу.

Минулого тижня українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій щодо Донбасу”.