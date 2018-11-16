Лекарства стали самым популярным товаром среди украинцев - эксперт

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Ассоциация поставщиков торговых сетей проанализировала продажи непродовольственных товаров в структуре розничного товарооборота предприятий за последние 10 лет. Специалисты пришли к выводу, что в 2008 году у украинцев хватало средств даже на автомобили, а сегодня украинцы покупают, в основном, только самое необходимое, в том числе фармацевтические товары. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ассоциации Алексей Дорошенко, передает УНН.