Лекарства стали самым популярным товаром среди украинцев - эксперт

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Ассоциация поставщиков торговых сетей проанализировала продажи непродовольственных товаров в структуре розничного товарооборота предприятий за последние 10 лет. Специалисты пришли к выводу, что в 2008 году у украинцев хватало средств даже на автомобили, а сегодня украинцы покупают, в основном, только самое необходимое, в том числе фармацевтические товары. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ассоциации Алексей Дорошенко, передает УНН.

"В 2008 году лидером продаж были автомобили и автотовары, на которые уходило 18% денег украинцев. На бензин шло 11%, на дизельное топливо - менее 5%, на фармацевтические товары - 5%, на строительные материалы - 4%. Аудио- и видеотехника затянули на 3% расходов, бытовая техника - также на 3%, парфюмерия и косметика - на 2%, бытовая химия - на 1,2%, обувь - на 1% и компьютерная техника - на 1%.

В 2017 году, через десять лет, хитом продаж являются фармацевтические товары с долей более 9%", - написал он.

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Таким образом, за последние десять лет фармтовары увеличили свою долю на рынке почти в два раза, добавил эксперт. В то же время, автомобили и автотовары уменьшили свой удельный вес более чем вдвое, составив 8% розничных продаж, сообщил Дорошенко.

"Статистика показывает, что украинское общество больное, как в прямом, так и в переносном смысле. Если исследовать пирамиду Маслоу в Украине, то окажется, что люди обеспечены, и то далеко не все, продуктами, услугами ЖКХ и лекарствами, то есть потребностями самого низкого уровня. Все остальные, а именно потребности в безопасности, социальные, потребность в уважении и самовыражении, возможно, получат следующие поколения", - резюмировал эксперт.

Напомним, по мнению экспертов, сетевые аптеки сегодня превратились в "супермаркеты", которые продают людям ненужные лекарства, преследуя, прежде всего, свои бизнес-цели.

Также напомним, что в парламенте зарегистрирован законопроект №8591, который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка Украины с целью уменьшить влияние сетевых аптек на формирование цен на лекарства.

Украинские Национальные Новости

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