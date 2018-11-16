Ліки стали найпопулярнішим товаром серед українців - експерт

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Асоціація постачальників торговельних мереж проаналізувала продажі непродовольчих товарів у структурі роздрібного товарообороту підприємств за останні 10 років. Спеціалісти дійшли висновку, що у 2008 році українцям вистачало коштів навіть на автомобілі, а сьогодні українці купують, переважно, лише найнеобхідніше, зокрема фармацевтичні товари. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор асоціації Олексій Дорошенко, передає УНН.