Ліки стали найпопулярнішим товаром серед українців - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Асоціація постачальників торговельних мереж проаналізувала продажі непродовольчих товарів у структурі роздрібного товарообороту підприємств за останні 10 років. Спеціалісти дійшли висновку, що у 2008 році українцям вистачало коштів навіть на автомобілі, а сьогодні українці купують, переважно, лише найнеобхідніше, зокрема фармацевтичні товари. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор асоціації Олексій Дорошенко, передає УНН.
“У 2008 році лідером продажів були автомобілі та автотовари, на які витрачалось 18% грошей українців. На бензин йшло 11%, на дизельне пальне — менше 5%, на фармацевтичні товари — 5%, на будівельні матеріали — 4%. Аудіо- та відеотехніка затягнули на 3% витрат, побутова техніка — також на 3%, парфумерія та косметика — на 2%, побутова хімія — на 1,2%, взуття — на 1% і комп’ютерна техніка — на 1%.
У 2017 році, через десять років, хітом продажів є фармацевтичні товари з часткою більше 9%”, — написав він.
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Таким чином, за останні десять років фармтовари збільшили свою частку на ринку майже в два рази, додав експерт. Водночас, автомобілі та автотовари зменшили свою питому вагу більше, ніж удвічі, і становлять 8% роздрібних продажів, повідомив Дорошенко.
“Статистика показує, що українське суспільство хворе, як в прямому, так і в переносному значенні. Якщо досліджувати піраміду Маслоу в Україні, то виявиться, що люди забезпечені, і то далеко не всі, продуктами, послугами ЖКГ та ліками, тобто потребами найнижчого рівня. Усі інші, а саме потреби в безпеці, соціальні, потреба в повазі та самовираженні, можливо, отримають наступні покоління”, — резюмував експерт.
Нагадаємо, на думку експертів, мережеві аптеки сьогодні перетворилися у “супермаркети”, які продають людям непотрібні ліки, переслідуючи, передусім, свої бізнес-цілі.
Також нагадаємо, що у парламенті зареєстрований законопроект №8591, який передбачає комплексну реформу аптечного ринку України з метою зменшити вплив мережевих аптек на формування цін на ліки.