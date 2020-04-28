Врач из Нью-Йорка покончила с собой из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В США врач с Манхэттена, которая боролась с пандемией коронавируса, покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Так, Лора Брин возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене, куда попали немало больных COVID-19.
"Недавно она сама подхватила коронавирус, после чего ее отправили на самоизоляцию. Через полторы недели Брин попыталась вернуться к работе, но ее снова отправили домой", - пишут в издании.
Женщина ушла из жизни в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния, где находилась вместе с семьей.
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Ее отец отметил, что дочь казалась ему "отстраненной" в последнее время и рассказывала о том, как пациенты с коронавирусом умирают еще до того, как медики успевают вывезти их из машины скорой помощи.
"Она действительно находилась на передовой борьбы. Она является жертвой так же, как все остальные, кто погиб", - рассказал отец умершего врача.
Добавим, что город Нью-Йорк уже несколько недель остается эпицентром распространения коронавируса в США. Инфекция унесла жизни более 17 тыс. человек, тогда как по всей стране - более 57 тыс.
Напомним, что губернатор Нью-Йорка сообщил, откуда попал COVID-19 в город.