Врач из Нью-Йорка покончила с собой из-за COVID-19

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 29733 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 75871 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101210 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127540 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128367 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171350 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121573 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156782 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104918 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103060 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Врач из Нью-Йорка покончила с собой из-за COVID-19

Врач из Нью-Йорка покончила с собой из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 21409 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В США врач с Манхэттена, которая боролась с пандемией коронавируса, покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Так, Лора Брин возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене, куда попали немало больных COVID-19.

"Недавно она сама подхватила коронавирус, после чего ее отправили на самоизоляцию. Через полторы недели Брин попыталась вернуться к работе, но ее снова отправили домой", - пишут в издании.

Женщина ушла из жизни в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния, где находилась вместе с семьей.

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Ее отец отметил, что дочь казалась ему "отстраненной" в последнее время и рассказывала о том, как пациенты с коронавирусом умирают еще до того, как медики успевают вывезти их из машины скорой помощи.

"Она действительно находилась на передовой борьбы. Она является жертвой так же, как все остальные, кто погиб", - рассказал отец умершего врача.

Добавим, что город Нью-Йорк уже несколько недель остается эпицентром распространения коронавируса в США. Инфекция унесла жизни более 17 тыс. человек, тогда как по всей стране - более 57 тыс.

Напомним, что губернатор Нью-Йорка сообщил, откуда попал COVID-19 в город.

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