Пандемія коронавірусу: губернатор Нью-Йорка повідомив, звідки потрапив COVID-19 у місто

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Коронавірус був завезений в Нью-Йорк не з Китаю, а з європейських країн, заявив губернатор штату Ендрю Куомо. Він вважає, що найбільш імовірним джерелом вірусу є Італія, пише УНН з посиланням на його брифінг.