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Пандемія коронавірусу: губернатор Нью-Йорка повідомив, звідки потрапив COVID-19 у місто

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Коронавірус був завезений в Нью-Йорк не з Китаю, а з європейських країн, заявив губернатор штату Ендрю Куомо. Він вважає, що найбільш імовірним джерелом вірусу є Італія, пише УНН з посиланням на його брифінг.

Губернатор послався на дослідження Північно-Східного університету США, згідно з яким до 1 березня, коли в Нью-Йорку виявили перший підтверджений випадок захворювання, було інфіковано вже понад 10 тис. жителів. Куомо також нагадав, що заборону на в’їзд з Китаю ввели 2 лютого, а в’їзд з Європи обмежили тільки у березні.

За словами Ендрю Куомо, за два місяці з Європи в Нью-Йорк і Нью-Джерсі прилетіло 2,2 млн осіб, багато з яких могли бути заражені коронавірусом. Він також звинуватив адміністрацію США в тому, що влада занадто пізно відреагувала на початок епідемії коронавірусу в Китаї.

“Ми закрили вхідні двері для в’їзду з Китаю, це було правильно. Але ми залишили задні двері відкритими, тому що вірус вилетів з Китаю на той час, коли ми ввели заборону на поїздки у Китай”, — заявив губернатор на брифінгу.

Брифінг губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо:

Репортаж The New York Times про інфіковану COVID-19 вагітну дівчину в Нью-Йорку:

Додамо, що перша смерть від причин, пов’язаних з коронавірусом SARS-CoV-2, на території США сталася на більш ніж три тижні раніше, ніж вважалося до того — від COVID-19 померли двоє пацієнтів у Лос-Анджелесі.

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