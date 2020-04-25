Пандемия коронавируса: губернатор Нью-Йорка сообщил, откуда попал COVID-19 в город

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 45399 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Он считает, что наиболее вероятным источником вируса является Италия, пишет УНН со ссылкой на его брифинг.

Губернатор сослался на исследование Северо-Восточного университета США, согласно которому к 1 марта, когда в Нью-Йорке выявили первый подтвержденный случай заболевания, было инфицировано уже более 10 тыс. жителей. Куомо также напомнил, что запрет на въезд из Китая ввели 2 февраля, а въезд из Европы ограничили только в марте.

По словам Эндрю Куомо, за два месяца из Европы в Нью-Йорк и Нью-Джерси прилетело 2,2 млн человек, многие из которых могли быть заражены коронавирусом. Он также обвинил администрацию США в том, что власти слишком поздно отреагировали на начало эпидемии коронавируса в Китае.

"Мы закрыли входную дверь для въезда из Китая, это было правильно. Но мы оставили заднюю дверь открытой, потому что вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай",— заявил губернатор на брифинге.

Брифинг губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо:

Репортаж The New York Times о инфицированной COVID-19 беременной девушке в Нью-Йорке:

Добавим, что первая смерть от причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, на территории США произошла на более чем три недели раньше, чем считалось до того — от COVID-19 умерли два пациента в Лос-Анджелесе.

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