Пандемія коронавірусу: у США визначили перших жертв COVID-19 у країні - вони померли у Лос-Анджелесі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Перша смерть від причин, пов’язаних з коронавірусом SARS-CoV-2, на території США сталася на більш ніж три тижні раніше, ніж вважалося до того. Про це з посиланням на владу штату Каліфорнія повідомляє в своєму матеріалі видання Los Angeles Times, передає УНН.
Результати розтину показали, що двоє пацієнтів з викликаною коронавірусом пневмонією COVID-19 померли в каліфорнійському окрузі Санта Клара 6 і 17 лютого. Раніше вважалося, що перший летальний результат мав місце в штаті Вашингтон 29 лютого.
Як наголошується в офіційній заяві влади, це з’ясували тільки зараз, так як померлі перебували у себе вдома, а тестування на початкових етапах проводили тільки у тих, хто подорожував в регіони з зафіксованим зараженням і скаржився на певні симптоми.
Влада штату також припустила, що при подальшому дослідженні смертей по всій країні напевно з’ясується, що загиблих через COVID-19 більше, ніж відомо на даний момент.
Медики вважають, що вірус присутній в Каліфорнії куди довше, ніж передбачалося раніше, — швидше за все, ще з грудня. Початок епідемії, вважають вони, пройшов непоміченим через те, що співпав з епідемією грипу: в тих випадках, коли хвороба протікає легко, ні сам пацієнт, ні лікар не відрізняють її від звичайного застудного захворювання.
Вулиці Лос-Анджелеса під час пандемії COVID-19, відео видання Los Angeles Times:
За даними інституту Джонса Хопкінса, в США зафіксовано понад 825 тисяч випадків інфікування коронавірусом нового типу. Від пов’язаних з ним причин там загинули понад 45 тисяч людей, вилікувалися понад 75 тисяч.