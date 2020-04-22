Пандемія коронавірусу: у США визначили перших жертв COVID-19 у країні - вони померли у Лос-Анджелесі

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Перша смерть від причин, пов’язаних з коронавірусом SARS-CoV-2, на території США сталася на більш ніж три тижні раніше, ніж вважалося до того. Про це з посиланням на владу штату Каліфорнія повідомляє в своєму матеріалі видання Los Angeles Times, передає УНН.