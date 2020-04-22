Пандемія коронавірусу: у США визначили перших жертв COVID-19 у країні - вони померли у Лос-Анджелесі

ukru
16:58 • 41909 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 116421 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 202914 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 205637 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 208556 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 205746 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 180486 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 184686 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145285 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149993 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 92153 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 131752 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 139125 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 116739 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 217696 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 202915 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 205638 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 208557 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 205746 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 180486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 28991 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 8834 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 116739 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 131752 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111118 перегляди
Актуальне
Пандемія коронавірусу: у США визначили перших жертв COVID-19 у країні - вони померли у Лос-Анджелесі

Пандемія коронавірусу: у США визначили перших жертв COVID-19 у країні - вони померли у Лос-Анджелесі

Київ • УНН

 • 18914 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Перша смерть від причин, пов’язаних з коронавірусом SARS-CoV-2, на території США сталася на більш ніж три тижні раніше, ніж вважалося до того. Про це з посиланням на владу штату Каліфорнія повідомляє в своєму матеріалі видання Los Angeles Times, передає УНН.

Результати розтину показали, що двоє пацієнтів з викликаною коронавірусом пневмонією COVID-19 померли в каліфорнійському окрузі Санта Клара 6 і 17 лютого. Раніше вважалося, що перший летальний результат мав місце в штаті Вашингтон 29 лютого.

Як наголошується в офіційній заяві влади, це з’ясували тільки зараз, так як померлі перебували у себе вдома, а тестування на початкових етапах проводили тільки у тих, хто подорожував в регіони з зафіксованим зараженням і скаржився на певні симптоми.

Влада штату також припустила, що при подальшому дослідженні смертей по всій країні напевно з’ясується, що загиблих через COVID-19 більше, ніж відомо на даний момент.

Медики вважають, що вірус присутній в Каліфорнії куди довше, ніж передбачалося раніше, — швидше за все, ще з грудня. Початок епідемії, вважають вони, пройшов непоміченим через те, що співпав з епідемією грипу: в тих випадках, коли хвороба протікає легко, ні сам пацієнт, ні лікар не відрізняють її від звичайного застудного захворювання.

Вулиці Лос-Анджелеса під час пандемії COVID-19, відео видання Los Angeles Times:

За даними інституту Джонса Хопкінса, в США зафіксовано понад 825 тисяч випадків інфікування коронавірусом нового типу. Від пов’язаних з ним причин там загинули понад 45 тисяч людей, вилікувалися понад 75 тисяч.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68