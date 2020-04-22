Пандемия коронавируса: в США определили первых жертв COVID-19 в стране - они умерли в Лос-Анджелесе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Первая смерть от причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, на территории США произошла на более чем три недели раньше, чем считалось до того. Об этом со ссылкой на власти штата Калифорния сообщает в своем материале издание Los Angeles Times, передает УНН.

Результаты вскрытия показали, что двое пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией COVID-19 скончались в калифорнийском округе Санта Клара 6 и 17 февраля. Ранее считалось, что первый летальный исход имел место в штате Вашингтон 29 февраля.

Как отмечается в официальном заявлении властей, это выяснили только сейчас, так как умершие находились у себя дома, а тестирование на начальных этапах проводили только у тех, кто путешествовал в регионы с зафиксированным заражением и жаловался на определенные симптомы.

Власти штата также предположили, что при дальнейшем исследовании смертей по всей стране наверняка выяснится, что погибших из-за COVID-19 больше, чем известно на данный момент.

Медики считают, что вирус присутствует в Калифорнии куда дольше, чем предполагалось раньше, — скорее всего, еще с декабря. Начало эпидемии, считают они, прошло незамеченным из-за того, что совпало с эпидемией гриппа: в тех случаях, когда болезнь протекает легко, ни сам пациент, ни врач не отличают ее от обычного простудного заболевания.

Улицы Лос-Анджелеса во время пандемии COVID-19, видео издания Los Angeles Times:

По данным института Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 825 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. От связанных с ним причин там погибли более 45 тысяч человек, вылечились более 75 тысяч.

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