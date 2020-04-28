Лікарка з Нью-Йорку наклала на себе руки через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У США лікар з Манхеттену, яка боролась з пандемією коронавірусу, покінчила життя самогубством. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС Україна.
Так, Лора Брін очолювала департамент невідкладної допомоги в лікарні на Манхеттені, куди потрапили чимало хворих на COVID-19.
“Нещодавно вона сама підхопила коронавірус, після чого її відправили на самоізоляцію. Через півтора тижні Брін спробувала повернутися до роботи, але її знову відправили додому”, — пишуть у виданні.
Жінка пішла з життя у Шарлоттсвілі, штат Вірджинія, де перебувала разом із родиною.
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Її батько зазначив, що донька здавалась йому “відстороненою” останнім часом і розповідала про те, як пацієнти з коронавірусом помирають ще до того, як медики встигають вивезти їх з машини швидкої допомоги.
“Вона справді перебувала на передовій боротьби. Вона є жертвою так само, як усі інші, хто загинув”, - розповів батько померлої лікарки.
Додамо, що місто Нью-Йорк вже декілька тижнів залишається епіцентром поширення коронавірусу в США. Інфекція забрала життя понад 17 тис. людей, тоді як по всій країні — понад 57 тис.
Нагадаємо, що губернатор Нью-Йорка повідомив, звідки потрапив COVID-19 у місто.