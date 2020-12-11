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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67011 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 89152 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113791 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149003 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197891 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194492 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281397 просмотра

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"Врачи прогнозов не дают": в горсовете заявили, что у Кернеса отказали обе почки

"Врачи прогнозов не дают": в горсовете заявили, что у Кернеса отказали обе почки

Киев  •  УНН

 • 42180 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. У городского головы Харькова Геннадия Кернеса не работают обе почки, на данный момент чиновник проходит процедуру гемодиализа. Об этом сообщил журналисту УНН директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Да, я разговаривал с Оксаной (Гайсинской - ред.), это его бывшая жена, которая до сих пор является близким человеком. У него не работают обе почки. Сейчас он на гемодиализе (один из методов внепочечного очищения крови - ред.). Врачи пока прогнозов не дают. Но он жив и на гемодиализе", - сообщил Сидоренко.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Кернес не успеет на первое заседание городского совета, по рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002-го и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014-го на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях и вероятно до сих пор находится на лечении.

Добавим, что 9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Настоящий мэрский срок третий для Кернеса.

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