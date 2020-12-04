У мерії Харкова заявили, що Кернес не встигне на перше засідання міської ради

“Скоріше за все, його (Геннадія Кернеса — ред.) не буде ось на цьому засіданні міської ради. Він не встигне. Звичайно, йому вже набагато краще, ніж було. І, думаю, маємо право сказати, що чекаємо на повернення найближчим часом. Ми ж чекали на засідання в районі 20-го числа, але його назначили на раніший термін. Тому, шансів на присутність на першому засіданні фактично 0%”, - повідомив Сидоренко.

Також він розповів про те, як реагує на чутки про свою смерть сам Геннадій Кернес.

“На скільки мені відомо, спочатку йому було боляче. Але вже пізніше стало смішним. Я думаю, нікому не приємно чути, що його хоронять заживо”, - зазначив Сидоренко.

Додамо, що першу сесію нового складу міської ради Харкова призначили на 9 грудня.

Днями УНН уже повідомляв, що у команді Геннадія Кернеса не знають, чи дозволять лікарі бути присутнім меру Харкова на засіданні міськради, яке заплановано на 9 грудня.