"Лікарі прогнозів не дають": у міськраді заявили, що у Кернеса відмовили обидві нирки

“Так, я розмовляв з Оксаною (Гайсинською — ред.), це його колишня дружина, яка досі є близькою людиною. У нього не працюють обидві нирки. Зараз він на гемодіалізі (один з методів позаниркового очищення крові - ред.). Лікарі наразі прогнозів не дають. Але він живий і на гемодіалізі”, - повідомив Сидоренко.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Кернес не встигне на перше засідання міської ради, через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях та ймовірно досі перебуває на лікуванні.

Додамо, що 9 грудня Геннадій Кернес набув повноваження мера Харкова без складання присяги. Теперешній мерський термін третій для Кернеса.