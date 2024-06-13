Лидеры ультраправых партий стран ЕС планируют объединиться и создать супергруппу

Лидеры ультраправых политических партий стран Европейского Союза собрались в среду в Брюсселе для обсуждения возможности консолидации разделенного правого фланга после их успехов на ключевых национальных аренах во время европейских выборов. Об этом сообщили в Euronews, передает УНН.

Детали

Марин Ле Пен из Франции, чья партия «Национальное объединение» стала крупнейшей группой в Европарламенте с 30 мандатами на прошедших на прошлой неделе выборах, провела встречу с Маттео Сальвини, лидером итальянской ультраправой «Лиги», в рамках группы «Идентичность и демократия».

К переговорам планируется привлечение Геерта Вилдерса, лидера ультраправой Партии свободы (PVV), которая недавно сформировала коалицию в Нидерландах; Тома Ван Грикена, председателя бельгийской «Фламандского интереса»; Андре Вентуры, лидера португальской партии «Чега» ("Хватит! "), а также представителей ультраправых партий из Чехии, Австрии и Дании. „Лига“ в своём заявлении подчеркнула, что Сальвини и Ле Пен обсуждали объединение „правых центристов“ Европы, хотя их партии рассматриваются как радикальные и националистические.

Перед саммитом Андре Вентура, чья партия «Чега» выступила на португальской политической арене во время последних внеочередных выборов, отметил, что хотя Идентичность и демократия уже сформирована как группа, она также стремится к расширению.

Идентичность и демократия ведет более широкие переговоры, чтобы сформировать большой правый блок для борьбы с коррупцией, против нелегальной иммиграции и для контроля над нашими границами. Если эти переговоры приведут к успешному результату, мы будем готовы принять в них участие. Если же нет, то мы будем очень рады и быть в группе ВД - сказал Вентура.

Сейчас ультраправые партии в Европарламенте разделены на две основные фракции: ВД и жестко консервативные Европейские консерваторы и реформисты (ECR), которые включают такие партии как «Братья Италии» под руководством Джорджии Мелони и испанскую партию Vox. Хотя на последних европейских выборах они не получили ожидаемого усиления, объединение этих двух групп может превратить их в третью или даже вторую по величине силу в Европарламенте.

За несколько дней до выборов в Европе Марин Ле Пен в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera выразила намерение найти поддержку у премьер-министра Италии для создания ультраправой супергруппы, объединив ее группу ВД с консерваторами под руководством Мелони. Такой шаг может быть рискованным для Мелони, которая имеет тесные связи с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и возможность сохранить свое влияние в ЕС может быть под угрозой, если она откроет двери для более радикальных элементов.

Также, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные выборы добавило значительного веса, ведь Марин Ле Пен рассматривает возможность контроля над Национальным собранием и назначения своего 28-летнего протеже Жордана Барделла премьер-министром Франции, что может предоставить «Национальному объединению» Ле Пен дополнительные стимулы для создания ультраправой супергруппы.

Партия ФИДЕС под руководством Виктора Орбана, которая остается политически беспризорной в Европарламенте, может укрепить потенциальную супергруппу на дополнительные 11 мест.

Напомним,

Европейский Союз выпустил новые 15-летние облигации на фоне неопределенности относительно классификации своего долга и всплеска ультраправых партий, что подорвало доверие инвесторов к французской экономике.