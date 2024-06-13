Лідери ультраправих партій країн ЄС планують об’єднатись та створити супергрупу

Лідери ультраправих політичних партій країн Європейського Союзу зібрались у середу в Брюсселі для обговорення можливості консолідації розділеного правого флангу після їхніх успіхів на ключових національних аренах під час європейських виборів. Про це повідомили у Euronews, передає УНН.

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Марін Ле Пен з Франції, чия партія "Національне об'єднання" стала найбільшою групою в Європарламенті з 30 мандатами на минулотижневих виборах, провела зустріч із Маттео Сальвіні, лідером італійської ультраправої "Ліги", в рамках групи "Ідентичність та демократія".

До переговорів планується залучення Геерта Вілдерса, лідера ультраправої Партії свободи (PVV), яка нещодавно сформувала коаліцію в Нідерландах; Тома Ван Грікена, голови бельгійської "Фламандського інтересу"; Андре Вентури, лідера португальської партії "Чега" ("Досить!"), а також представників ультраправих партій з Чехії, Австрії та Данії."Ліга" в своїй заяві наголосила, що Сальвіні та Ле Пен обговорювали об'єднання "правих центристів" Європи, хоча їхні партії розглядаються як радикальні та націоналістичні.

Перед самітними зустрічами Андре Вентура, чия партія "Чега" виступила на португальській політичній арені під час останніх позачергових виборів, зазначив, що хоча Ідентичність та демократія вже сформована як група, вона також прагне до розширення.

Ідентичність та демократія веде ширші переговори, щоб сформувати великий правий блок для боротьби з корупцією, проти нелегальної імміграції та для контролю над нашими кордонами. Якщо ці переговори приведуть до успішного результату, ми будемо готові взяти в них участь. Якщо ж ні, то ми будемо дуже раді і бути у групі ВД - сказав Вентура.

Наразі ультраправі партії в Європарламенті поділені на дві основні фракції: ВД та жорстко консервативні Європейські консерватори та реформісти (ECR), які включають такі партії як "Брати Італії" під керівництвом Джорджії Мелоні та іспанську партію Vox. Хоча на останніх європейських виборах вони не здобули очікуваного підсилення, об'єднання цих двох груп може перетворити їх на третю або навіть другу за величиною силу в Європарламенті.

За кілька днів до виборів у Європі Марін Ле Пен в інтерв'ю для італійської газети Corriere della Sera висловила намір знайти підтримку у прем'єр-міністра Італії для створення ультраправої супергрупи, об'єднавши її групу ВД з консерваторами під керівництвом Мелоні. Такий крок може бути ризикованим для Мелоні, яка має тісні зв'язки з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн, і можливість зберегти свій вплив у ЄС може бути під загрозою, якщо вона відкриє двері для більш радикальних елементів.

Також, рішення президента Франції Еммануеля Макрона призначити позачергові вибори додало значної ваги, адже Марін Ле Пен розглядає можливість контролю над Національними зборами та призначення свого 28-річного протеже Жордана Барделла прем'єр-міністром Франції, що може надати "Національному об'єднанню" Ле Пен додаткові стимули для створення ультраправої супергрупи.

Партія ФІДЕС під керівництвом Віктора Орбана, яка залишається політично безпритульною в Європарламенті, може зміцнити потенційну супергрупу на додаткові 11 місць.

Нагадаємо

Європейський Союз випустив нові 15-річні облігації на тлі невизначеності щодо класифікації свого боргу та сплеску ультраправих партій, що підірвало довіру інвесторів до французької економіки.