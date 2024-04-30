Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"
Киев • УНН
Через двадцать лет после вступления в ЕС Чешская Республика призвала к новому раунду расширения, чтобы включить страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию, мотивируя это "геостратегической необходимостью", чтобы предотвратить их попадание под российское влияние.
Через 20 лет после вступления в ЕС Чешская Республика высказалась за новый раунд расширения. Это "геостратегическая необходимость", заявил президент Чехии Петр Павел на европейской конференции в Праге, на которой также присутствовал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
Детали
"Если мы оставим западно-балканские государства, Украину, Республику Молдова и Грузию за дверью слишком надолго, мы передадим их таким игрокам, как россия, которые отнюдь не доброжелательно относятся к европейцам и Европе", - предупредил экс-генерал НАТО Павел.
"Эти страны хотят принадлежать к Западу", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Давайте дадим им этот шанс и воспользуемся возможностями, которые предлагает расширение", - потребовал либерально-консервативный политик.
Павел при этом призвал страны-кандидаты серьезно подготовиться к будущему вступлению. Чешская Республика могла бы помочь своим опытом. В то же время, президент страны призвал к реформам ЕС. Вы должны спросить себя, может ли Европа быть лучше, ответ: "однозначно да", указал он.
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Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"
Через двадцать лет после вступления в ЕС Чешская Республика призвала к новому раунду расширения, чтобы включить страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию, мотивируя это "геостратегической необходимостью", чтобы предотвратить их попадание под российское влияние.
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