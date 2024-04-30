Лідери Чехії закликали до розширення ЄС як "геостратегічної необхідності"
Київ • УНН
Через двадцять років після вступу до ЄС Чеська Республіка закликала до нового раунду розширення, щоб включити країни Західних Балкан, Україну, Молдову та Грузію, мотивуючи це "геостратегічною необхідністю", щоб запобігти їхньому потраплянню під російський вплив.
Через 20 років після вступу до ЄС Чеська Республіка висловилася за новий раунд розширення. Це "геостратегічна необхідність", заявив президент Чехії Петр Павел на європейській конференції в Празі, на якій також був присутній президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, пише УНН з посиланням на tagesschau.
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"Якщо ми залишимо західно-балканські держави, Україну, Республіку Молдова та Грузію за дверима надто надовго, ми передамо їх таким гравцям, як росія, які аж ніяк не доброзичливо ставляться до європейців і Європи", - попередив ексгенерал НАТО Павел.
"Ці країни хочуть належати до Заходу", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала.
"Давайте дамо їм цей шанс і скористаємося можливостями, які пропонує розширення", - зажадав ліберально-консервативний політик.
Павел при цьому закликав країни-кандидати серйозно підготуватись до майбутнього вступу. Чеська Республіка могла б допомогти своїм досвідом. Водночас, президент країни закликав до реформ ЄС. Ви повинні запитати себе, чи може Європа бути кращою, відповідь: "однозначно так", вказав він.
У ЄС не хочуть поки говорити про розширення через наближення європейських виборів- Politico19.03.24, 11:41 • 73374 перегляди