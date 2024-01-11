Лидер республиканцев в Сенате активизирует усилия для скорейшего достижения соглашения о военной помощи Украине - СМИ

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл активизирует свои личные усилия для обеспечения соглашения о предоставлении помощи Украине и Израилю. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

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Издание пишет, что Митч Макконнелл является ведущим сторонником поддержки Украины в Республиканской партии. Он поручил сенатору Джеймсу Лэнкфорду вести переговоры с администрацией Байдена и демократами в Сенате, но и сам активизирует свое участие в них.

Во время закрытого обеда во вторник лидер республиканцев в Сенате напомнил коллегам, чтобы они не упускали из виду насущные вызовы национальной безопасности, которые возникают в мире действий России, Ирана и Китая.

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На конференции Республиканской партии Макконнелл повторил свои аргументы о том, что мир стал более опасным в последние недели.

Мир был в большой опасности, а сейчас он стал еще более опасным. Это самая серьезная международная ситуация, с которой мы столкнулись со времен падения Берлинской стены - заявил Макконнелл.

Сенаторы от Республиканской партии говорят, что Макконнелл работает над тем, чтобы получить возможное соглашение о безопасности границ на плаву и не позволить ему быть сорванным из-за требований некоторых консерваторов, которые хотят поставить выделение помощи Украине в зависимость от того, сколько мигрантов пересекает границу ежемесячно.

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По данным собеседников издания, главным приоритетом Макконнелла является принятие закона о финансировании Украины, и что он согласится на достаточное количество реформ в сфере убежища и пограничной безопасности, чтобы достичь этого.

Макконнелл сказал также, что отказ предоставить военную помощь Украине нанесет ущерб долгосрочным стратегическим интересам Соединенных Штатов и ослабит связи с союзниками по всему миру.