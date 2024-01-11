Лидер республиканцев в Сенате активизирует усилия для скорейшего достижения соглашения о военной помощи Украине - СМИ
Митч Макконнелл активизирует личные усилия в переговорах о помощи Украине и Израилю, подчеркивая важность решения проблем национальной безопасности.
Рабочая группа как средство политического давления: почему соратники Гройсмана продолжают мутить воду в Винницкой области
Попытка фальсификации собственного же решения - это, пожалуй, единственное чем "отличилась" рабочая группа, которую с помпой в октябре прошлого года создали соратники экс-премьера Украины Владимира Гройсмана в Винницком областном совете.
Враг второго января ударил по Харькову ракетой, которая разработана Северной Кореей - генпрокурор
Результаты предварительной экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по Харькову ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей.
Планы Украины не допустить замораживания войны, ведь рф использует это для реванша - Зеленский
Зеленский обещает не допустить "замораживания" конфликта в Украине, опасаясь, что россия использует его для подготовки реванша.
Politico: ЕС может отправить военную миссию в Красное море
ЕС планирует начать новую операцию в Красном море для противодействия атакам йеменских повстанцев-хуситов, начиная с конца февраля, с участием по меньшей мере трех военных кораблей.
Днепропетровщина: россияне атаковали дронами Никопольский район
Российские военные беспилотники нанесли удар по Никопольскому району, повредив здания и газопровод; о жертвах не сообщается.
На Ровенской области разыскали и наказали двух подростков, которые изуродовали имущество в укрытии
Двое подростков в Ровенской области оказались перед судом за вандализм в укрытии. 16-летний подросток с предыдущими правонарушениями и мать 14-летнего подростка за небрежное исполнение родительских обязанностей получили по админпротоколу.
Папуа-Новая Гвинея объявила чрезвычайное положение после массовых беспорядков
В Папуа-Новой Гвинее было введено чрезвычайное положение после того, как жестокие беспорядки из-за сокращения зарплат государственных служащих привели к гибели 16 человек. Премьер-министр Марапе развернул более 1 000 военных для восстановления порядка.
На дорогах Украины работает более 7 тысяч камер, которые могут распознавать авто и водителя - МВД
Министерство внутренних дел Украины сообщает, что на дорогах установлено более 7 тысяч камер с функцией распознавания лиц, номерных знаков и деталей транспортных средств.
Дуда во второй раз инициировал помилование осужденных экс-руководителей МВД
Президент Польши Анджей Дуда снова помиловал экс-чиновников Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, несмотря на решение суда.