Лідер республіканців у Сенаті активізує зусилля для скорішого досягнення угоди про військову допомогу Україні – ЗМІ

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл активізує свої особисті зусилля для забезпечення угоди про надання допомоги Україні та Ізраїлю. Про це пише The Hill, передає УНН.

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Видання пише, що Мітч Макконнелл є провідним прихильником підтримки України в Республіканській партії. Він доручив сенатору Джеймсу Ленкфорду вести переговори з адміністрацією Байдена та демократами в Сенаті, але й сам активізує свою участь у них.

Під час закритого обіду у вівторок лідер республіканців у Сенаті нагадав колегам, щоб вони не випускали з поля зору нагальні виклики національній безпеці, які постають у світі дій Росії, Ірана і Китаю.

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На конференції Республіканської партії Макконнелл повторив свої аргументи про те, що світ став більш небезпечним в останні тижні.

Світ був у великій небезпеці, а зараз він став ще більш небезпечним. Це найсерйозніша міжнародна ситуація, з якою ми зіткнулися з часів падіння Берлінської стіни - заявив Макконнелл.

Сенатори від Республіканської партії кажуть, що Макконнелл працює над тим, щоб отримати можливу угоду про безпеку кордонів на плаву і не дозволити їй бути зірваною через вимоги деяких консерваторів, які хочуть поставити виділення допомоги Україні у залежність від того, скільки мігрантів перетинає кордон щомісяця.

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За даними співрозмовників видання, головним пріоритетом Макконнелла є прийняття закону про фінансування України, і що він погодиться на достатню кількість реформ у сфері притулку та прикордонної безпеки, щоб досягти цього.

Макконнелл сказав також, що відмова надати військову допомогу Україні завдасть шкоди довгостроковим стратегічним інтересам Сполучених Штатів і послабить зв'язки із союзниками по всьому світу.