Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Торстен Фрай заявил о шансе для поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на немецкий новостной телеканал N-tv.

Мы неоднократно видели дискуссии, подобные той, что велась вокруг Taurus, например, когда речь шла о боевых машинах пехоты, а затем о боевых танках. И в этом отношении я просто рассчитываю на то, что это правительство также сможет стать мудрее - заявил Фрай.

Политик также не ожидает пока переговоров с москвой по дипломатическому урегулированию войны.

"На данный момент я не вижу никакой отправной точки для дипломатического пути. Я очень сожалею об этом. Но все, что мы сейчас переживаем, - это российская агрессия. И только россия держит ее в своих руках. Если бы Россия перестала направлять на Украину бомбы, ракеты и крылатые ракеты, война была бы закончена уже сегодня", - подчеркнул Фрай.

Дополнение

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от продолжения публичных дискуссий о немецких дальнобойных крылатых ракетах Taurus, которые ранее просила Украина.

Напомним

Украина, по данным немецких СМИ, попросила ракеты радиусом действия 500 километров от Германии в мае прошлого года. Шольц сначала явно отклонил эту просьбу в октябре, а затем еще несколько раз в этом году. Шольц отвергает поставку в Украину ракет Taurus, поскольку опасается, что это может втянуть Германию в войну.