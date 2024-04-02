Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  22561 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  33718 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  80699 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  118659 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  117344 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118330 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  169764 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107011 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  229124 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

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29 марта 2024, 11:55  •  192894 просмотра

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1 апреля 2024, 09:33  •  169764 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  443136 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  415332 просмотра

Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявляет, что существует вероятность поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, а министр иностранных дел Германии предостерегает от публичных дискуссий на эту тему.

Война •   •  17424 просмотра
Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

С начала полномасштабной войны украинцы выиграли 397 судебных дел против России по возмещению ущерба, причем 91 решение было вынесено за первые три месяца 2024 года, а 2 апреля 2024 года Гаага откроет Реестр убытков для Украины, чтобы принимать заявления от граждан, пострадавших от российского вторжения.

Война •   •  17138 просмотра
Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, убив одного ученика и ранив двух других.

Новости Мира •   •  13971 просмотра
Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

В селе Владимировка Гульрипского района оккупированной Россией Абхазии разбился вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии, но все трое членов экипажа выжили, получив травмы, не угрожающие жизни.

Новости Мира •   •  13559 просмотра
В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

Из-за успешных украинских ударов россия была вынуждена использовать приманки и методы обмана, такие как рисование фальшивых истребителей на бетоне на аэродромах, чтобы попытаться скрыть свои самолеты.

Война •   •  15892 просмотра
Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал

Трамвай сошел с рельсов на конечной остановке возле станции метро "Позняки" в Киеве, в результате чего пострадал один человек, которого госпитализировали.

Киев •   •  13837 просмотра
Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал

Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

Чиновники Госпродпотребслужбы Украины организовали коррупционную схему, по которой ежемесячно требовали миллионы гривен от экспортеров сельскохозяйственной продукции за выдачу экспортных документов.

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Разоблачены должностные лица Госпродпотребслужбы, которые организовали схему поборов с экспортеров "зернового коридора"

США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

США договариваются с Южной Кореей о введении ограничений на экспорт полупроводниковых технологий и оборудования в Китай, подобных тем, которые уже введены США, в рамках усилий, направленных на препятствование развитию китайской полупроводниковой промышленности из соображений национальной безопасности.

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США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

Российские войска обстреляли жилой район в Херсоне, повредив многоквартирный дом, но никто не пострадал.

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россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне

Президент беларуси александр лукашенко во время своего визита в Гродно заявил, что Минск не хочет угрожать другим странам, но его страна готовится к войне.

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лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне