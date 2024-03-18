Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Киев-Чоп: двое погибших, ребенок травмирован

Два человека погибли и 2-летняя девочка получила ранения в результате столкновения автомобиля Ford Focus и грузовика DAF на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области 17 марта, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 17 марта около 19:00 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Пятничаны Стрыйского района во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись легковой автомобиль Ford Focus, которым управляла 32-летняя женщина, и грузовой автомобиль DAF, за рулем которого находился житель Херсонской области в возрасте 45 лет.

"В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее пассажир в возрасте 31 год умер в больнице, а еще одна пассажирка - двухлетняя девочка - получила телесные повреждения и была доставлена в больницу", - сообщили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Трагическое ДТП с микроавтобусом в Днепропетровской области унесло жизни 5 человек, 13 раненых, среди них - ребенок