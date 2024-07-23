Новая партия военной помощи от Латвии уже находится на пути в Украину. Киев получит от Риги еще 500 дронов. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, передает УНН.

"Посылка с более 500 беспилотниками направляется в Украину", - написал Андрис Спрудс в соцсети X.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Латвия в июле передаст Украине очередную партию военной помощи - более 2500 дронов на сумму 4 млн евро. Первую партию из 300 беспилотников планировали доставить в начале месяца.