Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Парламент Латвии принял поправки к закону об иммиграции, обязывающие сдавать экзамен по латинскому языку для продления ВНЖ всех россиян. Изменения коснутся тех жителей страны, которые приняли гражданство до 2003 года. По данным латвийского МВД, новые требования будут касаться примерно 5 тыс. российских граждан, передает УНН.

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"Ожидается, что в течение этого времени граждане России будут иметь право на трудоустройство без ограничений, а также право на получение услуг, предоставляемых государством, в том числе пенсий и пособий, если задекларированное место жительства человека находится в Латвии", - уточняется в пресс-службе.

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