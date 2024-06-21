Латвія зобов'язує жителів Росії здавати іспит з латиської мови для продовження посвідки на проживання
Київ • УНН
Латвійська влада зобов'язала всіх проживаючих в країні росіян, які отримали громадянство до 2003 року, скласти іспит з латиської мови для продовження посвідки на проживання, що торкнулося близько 5000 громадян Росії.
Парламент Латвії ухвалив поправки до закону про імміграцію, які зобов'язують складати іспит з латиської мови для продовження ВНЖ всіх росіян. Зміни торкнуться тих жителів країни, які ухвалили громадянство до 2003 року. За даними латвійського МВС, нові вимоги стосуватимуться приблизно 5 тис. російських громадян, передає УНН.
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"Очікується, що протягом цього часу громадяни Росії матимуть право на працевлаштування без обмежень, а також право на отримання послуг, що надаються державою, у тому числі пенсій та допомоги, якщо задеклароване місце проживання людини знаходиться в Латвії", - уточнюється в прес-службі.
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