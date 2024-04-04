Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

Латвия утвердила в этом месяце новый пакет военной помощи Украине, который будет включать амуницию и вооружение. Об этом заявила премьер Латвии Эвика Силиня во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает УНН.

Детали

Поддержка Латвии Украины достигает уже 85 млн евро и общая военная поддержка будет достигать 372 млн евро. И как мы уже договорились - это будет 0,25% от нашего ВВП и это хороший пример для других стран брать возможность в выделении такой суммы, чтобы поддержать Украину. Латвия также упорно хочет поддерживать Украину и в дальнейшем и уже в этом месяце уже предусмотрен следующий пакет военной помощи и мы также предусмотрели как материально-технические вещи, так и амуницию и вооружение, которые есть у нас - заявила Силиня.

Силиня отметила, что она обсудила с Денисом Шмыгалем вопрос предоставления амуниции и вооружения, ведь "это очень важно для Украины".

Дополнение

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году, где 5,3 млн евро предполагается на восстановление Украины, а 4,3 млн - на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.