Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
latviyaЛатвия
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  128274 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  129747 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  130681 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  116091 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  152864 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  101928 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105032 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128613 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128985 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  124019 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Новости по теме
Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

  •  10880 просмотра
Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

  •  13649 просмотра
СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

  •  14175 просмотра
Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

  •  13984 просмотра
В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра

В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра

  •  19218 просмотра
Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство

Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство

  •  19795 просмотра
Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"

Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"

  •  18258 просмотра
Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко

Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко

  •  15545 просмотра
В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине

В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине

  •  16626 просмотра
Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок

Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок

  •  15782 просмотра

Популярные

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

  •  117197 просмотра
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

  •  110766 просмотра
Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

  •  104969 просмотра
Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

  •  103690 просмотра
Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби

Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби

  •  113182 просмотра

Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

  •  152864 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  231394 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  236495 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  270188 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  539420 просмотра

Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

Латвия упорно хочет поддерживать Украину и в дальнейшем, поэтому уже готовит следующий пакет военной помощи, в котором предусмотрены как материально-технические вещи, так и амуниция и вооружение.

политика •   •  10880 просмотра
Латвия хочет и в дальнейшем поддерживать Украину, в этом месяце предусмотрен следующий пакет военной помощи - премьер-министр

Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

Российский авиаудар по жилому району в Сумской области вызвал пожар.

Общество •   •  13649 просмотра
Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, контрактника одной из боевых бригад в Донецкой области, который через своего отца в России передавал фсб рф координаты огневых позиций и военных укреплений, что позволяло осуществлять целенаправленные авиаудары по украинским войскам.

Война •   •  14175 просмотра
СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

Премьер-министр Латвии подчеркнула, что россия должна проиграть войну против Украины, чтобы Европа и Латвия жили в мире. Обязанность мира - помочь Украине выиграть эту войну за ценности, свободу, демократию и право Украины на сохранение своей государственности и идентичности.

Война •   •  13984 просмотра
Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра

3 апреля в Киеве была зафиксирована рекордная максимальная скорость ветра - 18 м/с (65 км/ч), что равно предыдущему рекорду, установленному в 1944 году.

Киев •   •  19218 просмотра
В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра

Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство

Правительство готовит Стратегию восстановления малого и среднего предпринимательства до 2027 года с учетом предложений бизнеса и экспертов с целью решения насущных проблем МСП в Украине и содействия их росту, цифровой трансформации, интеграции в европейский рынок, повышению конкурентоспособности и инновационного потенциала в соответствии со стандартами ЕС.

Экономика •   •  19795 просмотра
Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство

Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"

Варварские нападения россии на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины только укрепляют решимость ЕС быстрее увеличить поддержку Украины и предоставить больше помощи, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Война •   •  18258 просмотра
Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"

Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко

Украине удалось стабилизировать ситуацию с энергетической инфраструктурой, поврежденной в результате недавних российских атак, но для восстановления объектов тепловой и гидроэлектроэнергетики нужны высоковольтное оборудование, автотрансформаторы и ремонтное оборудование.

Война •   •  15545 просмотра
Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко

В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине

Оккупационные власти так называемой "лнр" усилили призывные мероприятия, разыскивая мужчин в возрасте 18-30 лет для службы в российской армии. Мужчины старшего возраста - под угрозой мобилизации.

Война •   •  16626 просмотра
В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине

Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок

В Сумской области в результате российских обстрелов погиб 1 гражданский человек, ранения получили 3 человека среди них ребенок, поврежден 21 дом, 6 автомобилей, здания и объекты инфраструктуры.

Война •   •  15782 просмотра
Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок