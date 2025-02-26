Курс валют на 26 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7358 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,73 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,78 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:45:

Доллар можно купить за 42,00 грн, а продать за 41,45 грн в банках. Евро можно купить за 44,07 грн, а продать за 43,78 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,66 - 41,75 грн, а евро - по 43,85-44,00 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,73-41,76 грн/долл. для доллара и 43,83-43,85 грн/евро для евро.

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