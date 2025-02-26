Курс валют на 26 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7358 грн/дол., що на 3 копійки міцніше. В обмінниках долар торгується за 41,66-41,75 грн, євро - за 43,85-44,00 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7358 грн/дол., що зміцнило гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,73 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,78 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:45:
- Долар можна купити за 42,00 грн, а продати за 41,45 грн у банках. Євро можна купити за 44,07 грн, а продати за 43,78 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,66-41,75 грн, а євро - за 43,85-44,00 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,73-41,76 грн/дол. для долара та 43,83-43,85грн/євро для євро.
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