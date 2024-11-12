Курс валют на 12 ноября: цена евро упала почти на 50 коп.
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2982 грн/долл. и 43,99 грн/евро. В обменниках и банках курсы колеблются: доллар 41,60-41,70 грн, евро 44,50-44,89 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2982 грн/долл., сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,29 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,99 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,20 в банках.
- Евро можно купить за 44,89 грн, а продать за 44,30 грн в банках.
В обменниках доллар торгуется по курсу 41,64-41,70 грн, а евро - по 44,70-44,50 грн.
На межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,37 грн/долл. для доллара и 44,00-44,01 грн/евро для евро.
Напомним
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