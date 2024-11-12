Курс валют на 12 ноября: цена евро упала почти на 50 коп.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2982 грн/долл., сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,29 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,99 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,20 в банках.

Евро можно купить за 44,89 грн, а продать за 44,30 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,64-41,70 грн, а евро - по 44,70-44,50 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,37 грн/долл. для доллара и 44,00-44,01 грн/евро для евро.

Напомним

Украина получила новый грант на социальные нужды в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Пик инфляции еще не пройден - НБУ