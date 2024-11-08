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Пик инфляции еще не пройден - НБУ

Пик инфляции еще не пройден - НБУ

Киев  •  УНН

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Национальный банк Украины сообщает, что пик инфляции еще не достигнут, а риски растут. Прогнозируется рост инфляции до 9.7% в 2024 году с постепенным снижением до 5% в 2026.

Национальный банк сообщил, что инфляционный пик еще не пройден, а проинфляционные риски на ближайшие месяцы усилились. Об этом УНН пишет со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ.

Учитывая, что пик инфляции еще не пройден, а проинфляционные риски на ближайшие месяцы даже усилились, НБУ считает целесообразным оставаться осторожным в процентной политике

- говорится в отчете.

Нацбанк объясняет, что именно эти факторы побуждают их к удержанию учетной ставки на уровне 13%.

Сейчас инфляция в Украине составляет 8.6% и продолжает расти. По прогнозу, к концу 2024 года она составит 9.7%.

В то же время весной 2025 года инфляция начнет снижаться. Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6.9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году

- указывается в отчете.

Напомним 

Национальный банк Украины прогнозирует «умеренное» колебание курса в обе стороны. НБУ планирует использовать режим управляемой гибкости курса и компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе, чтобы сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Инфляция в Украине ускорилась до 8,6%: на что цены выросли больше всего10 октября 2024, 13:35 • 14336 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина