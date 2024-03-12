Курс валют на 12 марта: гривна снова девальвировала на 24 копейки

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,3825 грн/долл., что означает девальвацию гривны ее на 24 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 41,95 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:20 утра:

- Доллар можно купить за 38,60 грн, а продать за 38,10 в банках.

- Евро можно купить за 42,33 грн, а продать за 41,70 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,52-38,60 грн, а евро - по 42,10-42,25 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,37-38,4 грн/долл. для доллара и 41,92-41,94 грн/евро для евро.

Напомним

Чистая продажа долларов Национальным банком Украины снизилась до 133,69 млн долларов, что является самым низким показателем за 11 месяцев, поскольку продажа иностранной валюты сократилась более чем вдвое, тогда как покупка осталась на высоком уровне.

Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ