Курс валют на 12 марта: гривна снова девальвировала на 24 копейки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  117591 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  111087 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  113298 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  104860 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188816 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177716 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173458 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  275602 просмотра

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11 марта 2024, 08:40  •  160481 просмотра
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8 марта 2024, 15:00  •  245675 просмотра
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Гуменюк о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать плацдарм

Украинские войска продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок Херсонской области, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия и на фоне попыток россиян атаковать без поддержки бронетехники.

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Гуменюк о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать плацдарм

Враг сосредоточил атакующие усилия на Лиманском направлении - Лысогор

Противник сосредоточил свои атакующие усилия на Лиманском направлении, пытаясь при поддержке авиации и артиллерии продвинуться в районе Белогоровки и южнее Невского.

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Враг сосредоточил атакующие усилия на Лиманском направлении - Лысогор

Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

Для путина перемирие было бы способом перевести дыхание и восстановить боеспособность своей армии, а не настоящими переговорами, заявил Зеленский, комментируя предложение Папы Римского о переговорах.

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Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США

Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь россии на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США 2024 года. Также остаются ожидания потенциальной агрессии против Тайваня со стороны КНР.

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Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США

"Вопрос для Шольца": Зеленский не стал прямо отвечать о возможности получения ракет Taurus

Зеленский прямо не ответил на вопрос о возможности получения Украиной немецких крылатых ракет "Таурус", предложив спросить об этом Шольца.

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"Вопрос для Шольца": Зеленский не стал прямо отвечать о возможности получения ракет Taurus

Зеленский: 90% европейских лидеров на стороне Украины, Орбан иногда ведет "очень опасную игру"

Президент Зеленский заявил, что 90% европейских лидеров поддерживают Украину, хоть некоторые общества и имеют разные мнения, а премьер-министр Венгрии Орбан иногда играет в опасную игру.

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За минувшие сутки трое жителей Донецкой области были ранены российскими оккупантами - двое в Селидово и один в Торецке.

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В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза

Массированные ночные атаки беспилотников поразили нефтяной завод и нефтебазу в российских регионах, вызвав пожары.

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В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза