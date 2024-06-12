Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 40,5178 грн/долл. и 43,45 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,5178 грн/долл., что девальвировало ее на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,45 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
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