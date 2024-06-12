Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,5178 грн/долл., что девальвировало ее на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,45 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 40,90 грн, а продать за 40,35 в банках. Евро можно купить за 44,25 грн, а продать за 43,60 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,80-40,89 грн, а евро - по 44,15-44,30 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,51-40,55 грн/долл. для доллара и 44,44-44,46 грн/евро для евро.

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