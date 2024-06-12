Курс валют на 12 червня: гривня девальвувала ще на 9 копійок
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 9 копійок, встановивши офіційний обмінний курс на рівні 40,5178 грн/дол. та 43,45 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,5178 грн/дол., що девальвувало її на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
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Офіційний курс долара становить 40,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,45 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,90 грн, а продати за 40,35 у банках. Євро можна купити за 44,25 грн, а продати за 43,60 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,80-40,89 грн, а євро - за 44,15-44,30 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,51-40,55 грн/дол. для долара та 44,44-44,46 грн/євро для євро.
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