Курс валют на 10 сентября: гривна девальвировала на 8 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,0948 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,09 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,38 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,39 грн, а продать за 40,90 в банках.

Евро можно купить за 45,95 грн, а продать за 45,35 грн в банках.



В обменниках доллар торгуется по курсу 41,33-41,40 грн, а евро - по 45,75-45,90 грн.



На межбанке курсы составляют соответственно 41,13 - 41,15 грн/долл. для доллара и 45,45-45,45 грн/евро для евро.



Напомним

Национальный банк Украины с 10 сентября устанавливает лимиты на операции по расчетам за рубежом с украинских валютных платежных карт. Ограничения касаются покупки ювелирных изделий, часов и операций с недвижимостью, сообщили в НБУ накануне.