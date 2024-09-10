Курс валют на 10 сентября: гривна девальвировала на 8 копеек
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,0948 грн/долл., что на 8 копеек ниже. Курс евро - 45,38 грн/евро. С 10 сентября вводятся лимиты на валютные операции за рубежом.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,0948 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,09 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,38 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,39 грн, а продать за 40,90 в банках.
- Евро можно купить за 45,95 грн, а продать за 45,35 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,33-41,40 грн, а евро - по 45,75-45,90 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,13 - 41,15 грн/долл. для доллара и 45,45-45,45 грн/евро для евро.
Напомним
Национальный банк Украины с 10 сентября устанавливает лимиты на операции по расчетам за рубежом с украинских валютных платежных карт. Ограничения касаются покупки ювелирных изделий, часов и операций с недвижимостью, сообщили в НБУ накануне.