Курс валют на 10 вересня: гривня девальвувала на 8 копійок
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0948 грн/дол., що на 8 копійок нижче. Курс євро - 45,38 грн/євро. З 10 вересня вводяться ліміти на валютні операції за кордоном.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,0948 грн/дол., що девальвувало гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,09 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,38 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,39 грн, а продати за 40,90 у банках.
- Євро можна купити за 45,95 грн, а продати за 45,35 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,33−41,40 грн, а євро — за 45,75−45,90 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,13 − 41,15 грн/дол. для долара та 45,45−45,45 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Національний банк України з 10 вересня встановлює ліміти на операції з розрахунків за кордоном з українських валютних платіжних карток. Обмеження стосуються купівлі ювелірних виробів, годинників та операцій з нерухомістю, повідомили у НБУ напередодні.