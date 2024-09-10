НБУ ввів ліміти на розрахунки картками за кордоном з 10 вересня: чого торкнеться

Національний банк України з 10 вересня встановлює ліміти на операції з розрахунків за кордоном з українських валютних платіжних карток. Обмеження стосуються купівлі ювелірних виробів, годинників та операцій з нерухомістю, повідомили у НБУ напередодні, пише УНН.

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Ліміти, як повідомляється стосуватимуться оплати низки товарів та послуг, зокрема:

годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет тощо за кордоном.

НБУ встановлює щомісячний ліміт у 100 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном з карток на операції з кодами торговця 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок).

операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном.

Встановлюється щомісячний ліміт у 500 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном з карток на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості). Операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплати за проживання та пов'язаних із цим комісій.

"Ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції", - зазначили у НБУ.

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