НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

Национальный банк Украины с 10 сентября устанавливает лимиты на операции по расчетам за рубежом с украинских валютных платежных карт. Ограничения касаются покупки ювелирных изделий, часов и операций с недвижимостью, сообщили в НБУ накануне, пишет УНН.

Детали

Лимиты, как сообщается, будут касаться оплаты ряда товаров и услуг, в частности:

часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.д. за рубежом.

НБУ устанавливает ежемесячный лимит в 100 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за рубежом с карт на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, ювелирные изделия и изделия из серебра) и 5972 (магазины монет и марок).

операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом.

Устанавливается ежемесячный лимит в 500 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за рубежом с карт на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплаты за проживание и связанных с этим комиссий.

«Лимит в 500 тыс. грн учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за рубежом, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции», - отметили в НБУ.

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