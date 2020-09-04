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Кулеба призвал пересмотреть политику по "Северному потоку-2" из-за отравления Навального

Киев • УНН

 • 18731 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украина обращается к своим партнерам, которые оппонируют агрессивной политике Российской Федерации, и призывает применить санкции против РФ и пересмотреть политику в отношении строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Кулеба призвал пересмотреть политику по "Северному потоку-2" из-за отравления Навального

"Есть выводы немецкой лаборатории об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок". Будем откровенны, нет оснований не доверять выводам немецкой лаборатории. Сразу выступили с заявлением, в котором признали результаты этих анализов и осудили применение Российской Федерацией химического вещества "Новичок" против оппозиционного лидера, это не единичное событие, очередной шаг, который (применяется - ред.) Российской Федерацией в борьбе с инакомыслием, в борьбе с оппозицией, для них не существует границ, надо кого-то отравить, это делается по всему миру, эти истории хорошо известны", - отметил Кулеба.

По его словам, это является нарушением международного права. "Я хочу только подчеркнуть, что в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, подписантом которой является Российская Федерация, отравление человека с помощью нервно-паралитического вещества является использованием химического оружия, грубым нарушением международного права. Об этом также заявил Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия, и это стартовая позиция", - отметил глава МИД.

"Мы исходим из того, что это преступление не должно остаться безнаказанным, поскольку события, начиная с 2014 года, а можно копнуть даже глубже, когда Россия напала на Грузию, эти события, логика показывает нам, что безнаказанность влияет на новые агрессивные действия и новые преступления. Поэтому, Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике Российской Федерации, должны задействовать эффективные механизмы воздействия на эти страны, включая применение санкций и пересмотр политики строительства газопровода "Северный поток-2", - добавил Кулеба.

Как сообщал УНН, ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы вещества из группы "Новичок".

Еще до этого заявления канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что не считает, что нужно увязывать "Северный поток-2", проект газопровода, по которому газ должен поставляться из РФ в Германию, и отравление Навального.

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